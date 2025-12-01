La piazza accende il Natale Folla per l’abete di Andalo tra stelle e igloo luminosi Protesta dei comitati
A Ravenna il Natale si è acceso ufficialmente ieri pomeriggio, con quasi un mese d’anticipo, quando alle 17 è stato illuminato il grande abete donato dal Comune di Andalo. In piazza, davanti a centinaia di persone, l’atmosfera è diventata immediatamente festosa, complice anche il freddo pungente che ha reso ancora più “di stagione” l’appuntamento. Quest’anno il centro storico è dominato soprattutto dalle grandi installazioni luminose: una stella gigante che fa da richiamo scenografico, un igloo realizzato con giochi di luci e un piccolo giardino luminoso ai piedi dell’albero, dove subito molti turisti e famiglie hanno iniziato a scattare selfie e foto ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
