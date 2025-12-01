La Perla | Schlein ' giorno importante hanno vinto lavoratrici e lavoratori'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Oggi è un giorno molto importante. Sono state riassunte tutte le lavoratrici e riassunti tutti i lavoratori de La Perla. Hanno vinto loro". Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. "Prima di tutto quelle donne straordinarie che non hanno mai mollato e che, insieme al loro posto di lavoro, hanno difeso un presidio molto importante della manifattura italiana, del vero Made in Italy. Di più, in questa lotta le lavoratrici hanno dimostrato come difendere l'economia reale dalle operazioni della finanza speculativa. Con loro vince la competenza e la tenacia delle rappresentanti sindacali e vince l'impegno corale delle istituzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

