La Perla | Schlein ' giorno importante hanno vinto lavoratrici e lavoratori'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Oggi è un giorno molto importante. Sono state riassunte tutte le lavoratrici e riassunti tutti i lavoratori de La Perla. Hanno vinto loro". Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. "Prima di tutto quelle donne straordinarie che non hanno mai mollato e che, insieme al loro posto di lavoro, hanno difeso un presidio molto importante della manifattura italiana, del vero Made in Italy. Di più, in questa lotta le lavoratrici hanno dimostrato come difendere l'economia reale dalle operazioni della finanza speculativa. Con loro vince la competenza e la tenacia delle rappresentanti sindacali e vince l'impegno corale delle istituzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Perla: Schlein, 'giorno importante, hanno vinto lavoratrici e lavoratori'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? "IL GOVERNO SI SCUSI PER LA VERGOGNA DI 13 MILIARDI BUTTATI" | L'attacco di Schlein a Messina alla manifestazione contro il Ponte leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/30/manifestazione-no-ponte-a-messina-lattacco-di-schlein-governo-si-scu - facebook.com Vai su Facebook

Camilla, tra schlein e Amato dovrebbe esserci la distanza tra Firenze e Marte. Penso che sia così e lo spero. Per la schlein. Vai su X

La Perla: Schlein, 'giorno importante, hanno vinto lavoratrici e lavoratori' - Sono state riassunte tutte le lavoratrici e riassunti tutti i lavoratori de La Perla. Si legge su lanuovasardegna.it

PD – PARTITO DEMOCRATICO: «LA PERLA: SCHLEIN, GIORNO IMPORTANTE, HANNO VINTO LAVORATRICI E LAVORATORI» - Sono state riassunte tutte le lavoratrici e riassunti tutti i lavoratori de La Perla. Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Regionali in Campania, Elly Schlein a Napoli per per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico - Direttamente dal Teatro Mediterraneo alla Mostra d'Oltremare dalle 18i parte la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico come Presidente della Regione Campania. Segnala ilmattino.it

Regionali, Schlein: governo contendibile, partita elezioni apertissima - "Il messaggio di ieri è chiaro, il governo è contendibile, la partita verso le elezioni politiche è apertissima questo dicon ... Segnala msn.com