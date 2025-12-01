La Perla salvata | firmati i contratti per 210 dipendenti dopo l’acquisizione di Kern
Tutte riassunte, nero su bianco. Si chiude con la firma degli ultimi contratti la vertenza de La Perla, l’azienda di intimo di lusso che ha rischiato di scomparire per sempre. Due anni di incertezze sui quali viene messo un punto dando seguito alla svolta della scorsa estate, quando l’azienda era stata acquisita dal miliardario statunitense Peter Kern, ex ceo di Expedia, che aveva investito circa 25 milioni di euro nell’azienda bolognese di lingerie. Il salvataggio – orchestrato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha riguardato il posto di lavoro di circa 210 persone, quasi tutte donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
