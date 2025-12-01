La Perla salvata | firmati i contratti per 210 dipendenti dopo l’acquisizione di Kern

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte riassunte, nero su bianco. Si chiude con la firma degli ultimi contratti la vertenza de La Perla, l’azienda di intimo di lusso che ha rischiato di scomparire per sempre. Due anni di incertezze sui quali viene messo un punto dando seguito alla svolta della scorsa estate, quando l’azienda era stata acquisita dal miliardario statunitense Peter Kern, ex ceo di Expedia, che aveva investito circa 25 milioni di euro nell’azienda bolognese di lingerie. Il salvataggio – orchestrato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha riguardato il posto di lavoro di circa 210 persone, quasi tutte donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la perla salvata firmati i contratti per 210 dipendenti dopo l8217acquisizione di kern

© Ilfattoquotidiano.it - La Perla salvata: firmati i contratti per 210 dipendenti dopo l’acquisizione di Kern

Scopri altri approfondimenti

perla salvata firmati contrattiLa Perla salvata: firmati i contratti per 210 dipendenti dopo l’acquisizione di Kern - L'azienda di lingerie di lusso è stata acquisita dal miliardario Peter Kern per 25 milioni ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Perla Salvata Firmati Contratti