Bologna 2 dicembre 2025 – Lieto fine per le lavoratrici de La Perla che tornano al lavoro nella nuova società del magnate americano Peter Kern. Con la firma degli ultimi contratti, tutte le dipendenti dello storico marchio bolognese della corsetteria di lusso vengono infatti formalmente riassunte in La Perla Atelier, società controllata da Luxury Holding del miliardario, ex ad di Expedia. Lo hanno annunciato in una nota la Filctem-Cgil Bologna e Uiltec-Uil Emilia-Romagna e Bologna. Una vertenza durata oltre 2 anni. Si chiude così una vertenza durata oltre due anni, segnata da incertezze e sacrifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Perla, lieto fine per le lavoratrici: “Da oggi tutte al lavoro con Kern”