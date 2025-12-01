La parola dell’anno 2025 per l’Oxford Dictionary è Rage Bait

Rage Bait è la parola dell’anno 2025 per Oxford Dictionary. Secondo i linguisti britannici, «il riassunto perfetto del caos del 2025» che traccia un ritratto perfetto dell’ecosistema mediatico e soprattutto della nostra quotidianità sui social. «Non si può negare che il 2025 sia stato un anno caratterizzato da domande su chi siamo veramente, sia online che offline», ha affermato il presidente di Oxford Languages Casper Grathwohl. «Il fatto che l’espressione “rage bait” esista e abbia visto un’impennata così forte nel suo utilizzo significa che siamo sempre più consapevoli delle tattiche di manipolazione in cui possiamo essere coinvolti online». 🔗 Leggi su Lettera43.it

