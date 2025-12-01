La parlata della Meloni

La Meloni parla un italiano che non le fa onore. Penso che la prima cosa da riformare nella scuola sarebbe l’insegnamento dell’italiano. Elsa Carrai via email Gentile lettrice, il problema della scarsa qualità dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole non è nuovo, ma nessuno fa nulla. Già nel 2007 un prof. di Economia dell’Università di Lecce mi disse che avevano dovuto istituire corsi di lingua italiana per gli studenti italiani (un esempio poi seguito da molti atenei), perché dagli scritti e dagli orali si evinceva che faticavano a comprendere un testo ed esprimersi con proprietà di termini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

