La parlata della Meloni

Lanotiziagiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Meloni parla un italiano che non le fa onore. Penso che la prima cosa da riformare nella scuola sarebbe l’insegnamento dell’italiano. Elsa Carrai via email Gentile lettrice, il problema della scarsa qualità dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole non è nuovo, ma nessuno fa nulla. Già nel 2007 un prof. di Economia dell’Università di Lecce mi disse che avevano dovuto istituire corsi di lingua italiana per gli studenti italiani (un esempio poi seguito da molti atenei), perché dagli scritti e dagli orali si evinceva che faticavano a comprendere un testo ed esprimersi con proprietà di termini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La parlata della Meloni - Penso che la prima cosa da riformare nella scuola sarebbe l’insegnamento dell’italiano. Si legge su lanotiziagiornale.it

Fabrizio Corona a processo per la "storia d'amore" di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio testimonia il 21 maggio 2026 - Stabilite le tappe del procedimento a carico dell'ex agente fotografico per diffamazione. Lo riporta today.it

parlata meloniProcesso a Fabrizio Corona, Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi il 21 maggio: «La diffamò con notizie false» - Il processo contro Fabrizio Corona e Luca Arnau per l'articolo pubblicato nell'ottobre 2023 dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e il deputato siciliano di Fratelli d'Italia, Manli ... Lo riporta milano.corriere.it

Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi per il processo contro Fabrizio Corona - Tutto partì da un articolo dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e un ex esponente siciliano di FdI. Scrive msn.com

parlata meloniMeloni al Quirinale, concluso l’incontro con il capo dello Stato - La premier dal presidente della Repubblica, dopo il caso scoppiato ieri intorno alle parole del consigliere del Quirinale Garofani, e le polemiche sul "piano del Colle contro di lei" ... Come scrive ilcorrieredelgiorno.it

parlata meloniMeloni incontra Mattarella al Quirinale dopo il caso Garofani. FdI: “Questione chiusa” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Parlata Meloni