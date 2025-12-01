Sentenza definitiva: le recensioni della critica su All’s Fair, la nuova serie di Ryan Murphy con Kim Kardashian protagonista, sono impietose. Appena approdata su Disney+, questo legal drama patinato ha subito raccolto uno 0% di gradimento su Rotten Tomatoes, evento talmente raro da far parlare persino i grandi quotidiani internazionali. The Times la definisce «la peggior serie televisiva di sempre», stroncando la sceneggiatura come «degna di un bambino che non sa scrivere nemmeno “culo” sul muro», mentre altre testate hanno assegnato il voto zero, commentando con sgomento: «Non pensavo fosse ancora possibile fare una serie così brutta. 🔗 Leggi su Amica.it

La nuova serie di Ryan Murphy, che conta nel cast i nomi di Kim Kardashian e Naomi Watts, ha suscitato reazioni contrastanti tra il dissenso della critica e il successo dei numeri