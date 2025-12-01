C'è una nuova droga sintetica che fa più paura del fentanyl: è il nitazeni, che in un anno ha ucciso 8mila persone in Europa. In Italia sembra non sia ancora diffusa ma le vittime non mancano. Nel 2024 un operaio in Alto Adige è morto sul colpo, apparentemente per infarto. Si è scoperto dopo che aveva assunto la sostanza. Che senso ha spacciare una droga che non fidelizza i clienti ma li uccide subito? I nuovi spacciatori sono terroristi e l'ipotesi è che droga venga usata come «arma di sterminio» per ridisegnare gli equilibri mondiali Semplice e brutale, la verità si può sintetizzare in due punti: primo, chi assume droga oggigiorno è senz'altro più interessato a creare mix di sostanze potenti piuttosto che sapere veramente cosa sta prendendo; secondo, il consumo porta verso prodotti sempre più potenti e più contenuti nel costo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nuova frontiera del terrorismo. Guerra tra potenze con le droghe letali. L’"arma" nitazeni: 8mila morti nell’Ue