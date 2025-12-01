La nuova era dello spazio europeo | l’ESA ottiene il budget più alto della sua storia
La Ministeriale ESA di Brema segna un punto di svolta per la politica spaziale europea: con l’approvazione di 22,1 miliardi di euro, i 23 Stati membri hanno autorizzato il livello di investimenti più alto nella storia dell’Agenzia Spaziale Europea. Una cifra che non costituisce solo un record finanziario, ma rappresenta un segnale politico estremamente chiaro: in un contesto globale contrassegnato da competizione tecnologica, instabilità geopolitica e crescente rilevanza delle infrastrutture orbitali, l’Europa considera ormai lo spazio un dominio strategico essenziale. Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, ha sottolineato che il risultato ottenuto a Brema riflette una trasformazione profonda nel modo in cui i governi percepiscono lo spazio: non più un settore di nicchia legato esclusivamente alla ricerca o alla comunicazione, ma un pilastro della sovranità tecnologica, della sicurezza e dell’economia continentale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Siete curiosi di sapere come sta diventando la Nuova Bellarte? Il nuovo spazio di via Bellardi 116 sta iniziando a prendere forma e questa domenica (30 novembre, dalle 16 alle 20) apriamo le sale per alcune passeggiate informative, in compagnia dello staff - facebook.com Vai su Facebook
La nuova era dello spazio europeo: l’ESA ottiene il budget più alto della sua storia - L'articolo La nuova era dello spazio europeo: l’ESA ottiene il budget più alto della sua storia proviene da InsideOver. msn.com scrive
Video – La nuova era dello spazio: Astropolitica con Luca Parmitano - Nel 2030 la Stazione Spaziale Internazionale concluderà la sua missione dopo oltre venticinque anni di attività continua. Da ispionline.it
ESA, contributo storico da 22,1 miliardi: via alla nuova era spaziale europea - Alla conferenza ministeriale dell’ESA, ospitata quest’anno a Brema, i ministri dei 23 Paesi membri e degli Stati a ... Riporta msn.com
Spazio: cercasi leader per l’Europa - La Francia e la Germania presentano le strategie spaziali, con un forte accento sulla difesa e sul posizionamento dei rispettivi paesi ... Segnala ispionline.it
Un accordo spaziale europeo per affrontare le sfide del mercato - L’accordo raggiunto fra Airbus, Thales e Leonardo per integrare le loro attività nel campo dei satelliti e dei servizi spaziali costituendo una nuova società di fatto partitetica (provvisoriamente ... Come scrive huffingtonpost.it
Nuova corsa allo spazio: le diverse strategie spaziali in Europa - In tutta Europa, le agenzie spaziali ampliano le loro strategie per coniugare ricerca scientifica e sicurezza. Si legge su msn.com