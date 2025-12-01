La nuova era dello spazio europeo | l’ESA ottiene il budget più alto della sua storia

La Ministeriale ESA di Brema segna un punto di svolta per la politica spaziale europea: con l’approvazione di 22,1 miliardi di euro, i 23 Stati membri hanno autorizzato il livello di investimenti più alto nella storia dell’Agenzia Spaziale Europea. Una cifra che non costituisce solo un record finanziario, ma rappresenta un segnale politico estremamente chiaro: in un contesto globale contrassegnato da competizione tecnologica, instabilità geopolitica e crescente rilevanza delle infrastrutture orbitali, l’Europa considera ormai lo spazio un dominio strategico essenziale. Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, ha sottolineato che il risultato ottenuto a Brema riflette una trasformazione profonda nel modo in cui i governi percepiscono lo spazio: non più un settore di nicchia legato esclusivamente alla ricerca o alla comunicazione, ma un pilastro della sovranità tecnologica, della sicurezza e dell’economia continentale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

