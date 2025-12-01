La nuova corrente agita gli animi nel centrosinistra
Gli organizzatori si affrettano a precisare, con una nota, che si tratta di un’associazione culturale, nulla di più. Ma la questione è già calda all’interno del centrosinistra piacentino. “Idee per la sinistra”, realtà nata in questi giorni e presentata alla serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, fa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
