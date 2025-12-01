La notte di Vardy colpaccio della Cremonese a Bologna 1-3 Doppietta del bomber non basta Orsolini

BOLOGNA-CREMONESE 1-3 MARCATORI: 31'pt Payero, 35'pt e 5'st Vardy, 48'pt Orsolini (rig). BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6 (34'st Holm sv), Casale 4.5 (1'st Heggem 5), Lucumì 5.5, Miranda 5.5; Moro 5.5, Pobega 6; Orsolini 6.5 (34'st Bernardeschi sv), Odgaard 5.5 (30'st Dallinga 5.5), Dominguez 5.5 (1'st Cambiaghi 6); Castro 5.5. In panchina: Pessina, Benestante, Lykogiannis, De Silvestri,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

