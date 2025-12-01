Rozzano (Milano) – “ Le chiavi d ella città, simbolo di forza, resilienza e speranza per l’intera comunità, rappresentano un gesto di profonda gratitudine nei confronti di Daniele Scardina, che con il suo coraggio, la sua storia e la sua determinazione ha toccato il cuore di tutti. Non celebriamo solo i suoi successi, ma soprattutto la luce che ha portato nei momenti più difficili, diventando per la città un esempio di rinascita, di volontà e di amore per la vita. È un tributo all’uomo, alla sua forza interiore e all’ispirazione che continua a donare”. Con queste parole il sindaco Mattia Ferretti a nome di tutta Rozzano ha trasformato il ritorno di King Toretto in un momento indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La notte di King Toretto a Rozzano. La commozione di Daniele Sacardina: “È una figata”