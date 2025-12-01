La neve non spaventa l’orso bruno Tim | così l’esemplare si rotola tra i fiocchi allo zoo di Chicago
La neve caduta a Chicago negli ultimi giorni non ha spaventato l’orso bruno Tim, una delle celebrità dello zoo della città. Anzi l’esemplare, un simpatico orso, si è divertito con i fiocchi bianchi, rotolandosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
