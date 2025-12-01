La Nato valuta una risposta più aggressiva agli attacchi ibridi della Russia

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha spiegato al Financial Times che l’Alleanza sta valutando una risposta più «aggressiva» alle operazioni ibride attribuite alla Russia, dagli attacchi informatici ai sabotaggi nelle acque europee. Dragone ha riconosciuto che finora la Nato ha agito soprattutto in modo reattivo alle provocazioni di Mosca, ma ora sta considerando un cambio di approccio: «Stiamo studiando qualsiasi cosa», ha detto. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche l’idea di un « attacco preventivo », che per le regole della Nato dovrà comunque essere considerato come « un’azione difensiva ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Nato valuta una risposta più «aggressiva» agli attacchi ibridi della Russia

