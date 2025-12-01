La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia parla l’ammiraglio Cavo Dragone | il cambio di strategia dopo i sabotaggi di Putin

La Nato sta valutando di essere «più aggressiva» nei confronti della Russia, in risposta agli attacchi informativi, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte di Mosca. A rivelarlo è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica, in un’ intervista al Financial Times. «Stiamo studiando tutto – ha dichiarato al quotidiano britannico – sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando». Un attacco preventivo, ha spiegato ancora Cavo Dragone, «potrebbe essere considerato un’azione difensiva», ma ha avvertito che «è più lontano dal nostro normale modo di pensare». 🔗 Leggi su Open.online

