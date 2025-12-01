La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia | l’ammiraglio Cavo Dragone delinea un nuovo scenario
Non con i missili o i carri armati, ma con le tastiere del computer: la Nato sta valutando di essere “più aggressiva” nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica in un’intervista esclusiva al Financial Times. “Stiamo studiando tutto – ha dichiarato – sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”. Dragone ha detto che un “attacco preventivo” potrebbe essere considerato “un’azione difensiva”, ma ha avvertito: “È più lontano dal nostro normale modo di pensare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
