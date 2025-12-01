La Nato sta valutando di essere più aggressiva con la Russia Attacco preventivo? Sarebbe un’azione difensiva
Secondo il più alto ufficiale militare dell’alleanza, la NATO sta valutando di essere “più aggressiva” nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha dichiarato al Financial Time s che l’alleanza militare occidentale sta valutando di intensificare la sua risposta alla guerra ibrida di Mosca. “Stiamo studiando tutto. Sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, ha affermato Dragone, che è presidente del comitato militare della NATO. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'ammiraglio Dragone al Financial Times: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia" - "La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Da msn.com
Dragone: “Davanti alla guerra ibrida di Mosca la Nato valuta anche attacchi preventivi” - L’ammiraglio capo del Comitato Militare della Nato: «Forse dovremmo agire in modo più aggressivo del nostro avversario. Segnala msn.com
Nato, i caccia russi che violano lo spazio aereo possono essere abbattuti? Il nodo regole d'ingaggio, quando (e come) avviene lo scramble - I colloqui si concentrano sulla definizione di un insieme unico di linee guida per l'ingaggio degli ... Riporta ilmessaggero.it