Secondo il più alto ufficiale militare dell’alleanza, la NATO sta valutando di essere “più aggressiva” nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha dichiarato al Financial Time s che l’alleanza militare occidentale sta valutando di intensificare la sua risposta alla guerra ibrida di Mosca. “Stiamo studiando tutto. Sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, ha affermato Dragone, che è presidente del comitato militare della NATO. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Nato sta valutando di essere più aggressiva con la Russia. Attacco preventivo? Sarebbe un’azione difensiva”