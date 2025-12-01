La narrazione dei femminicidi in una indagine della Parthenope | analizzati articoli testate giornalistiche su violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minuti Quello italiano è ancora un sistema patriarcale. Nei tragici casi di un femminicidio, il carnefice non è un individuo isolato ma parte di un sistema, nel quale però non emerge mai una responsabilità collettiva. Il carnefice non ha voce, non viene raccontato ma la narrazione interpreta il suo gesto. Sono questi alcuni degli aspetti emersi da una indagine statistica condotta all’Università Parthenope, partendo dall’analisi di articoli di cronaca realizzati nel corso dell’ultimo anno da testate giornalistiche nazionali sulla violenza di genere. I dati sono stati presentati nel corso di un incontro organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo e dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

