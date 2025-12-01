La mossa contro il traffico folle | nuovi orari per il ponte vecchio di Lecco

Leccotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più ore di apertura per il ponte Azzone Visconti di Lecco. È la decisione presa dal Comune di Lecco dopo lunghi giorni di grandi difficoltà per il traffico veicolare della città, stretto tra i cantieri del ponte Kennedy per il teleriscaldamento e quello del Bione per realizzare il maxi svincolo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

