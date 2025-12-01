la moda sartoriale di twigghy e i gioielli artigianali di pilar insieme in un pop up a napoli

NAPOLI – Da lunedì 1 a domenica 7 dicembre apre in via Poerio 54a il pop up Fili di connessione che vede insieme Rosa di Marzio e Rita Pinto, rispettivamente Twigghy e Pilar, due anime creative e due brand che sono espressione del fare artigianale. Per una settimana, dalle ore 11:00 alle 20:00, Rosa e Rita presenteranno le loro creazioni, tra moda e gioielleria, nel cuore elegante di Chiaia. Fili di connessione è un incontro, un temporary shop che, già nel nome, rende perfettamente l’idea del progetto e di ciò che lo spazio offrirà. Da un lato Twigghy e la moda sartoriale di Rosa dove ogni capo è pensato come oggetto unico di stile contemporaneo: linee studiate, sartoria moderna, tessuti di qualità e lavorazioni che valorizzano la personalità di chi lo indossa. 🔗 Leggi su Primacampania.it

