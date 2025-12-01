La miopia nei bambini è in aumento sarà un’emergenza nei prossimi decenni | le cause e come prevenirla

Richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza rappresentata dalla miopia nei bambini. E promuovere un approccio coordinato e strategico per la definizione di interventi nazionali condivisi su una condizione cha ha impatti clinici ed economici rilevanti. E’ l’obiettivo dell’evento ‘Miopia pediatrica: sfide attuali e opportunità future’, che ha riunito nei giorni scorsi a Roma rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche, clinici, pediatri, farmacisti e stakeholder del settore sanitario. Nel corso dell’incontro è stato presentato il White Paper s ulla miopia pediatrica, frutto del lavoro dei massimi esperti clinici e accademici sul tema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La miopia nei bambini è in aumento, sarà un’emergenza nei prossimi decenni: le cause e come prevenirla

