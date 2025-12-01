Il viaggio nel tempo è diventato un elemento centrale dell’MCU fin dal 2019, con Avengers: Endgame. E, naturalmente, è stato Tony Stark – l’uomo che costruì la prima armatura di Iron Man in una caverna con pochi rottami – a scoprire come manipolare la linea temporale, stabilendo regole piuttosto elastiche. Da allora, la Multiverse Saga ha continuato a esplorare il concetto, usando il tempo come base per creare linee temporali ramificate e realtà alternative. Tutto confluirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, il gran finale della saga. In generale, però, l’MCU ha trattato il viaggio nel tempo più come un comodo espediente narrativo che come un sistema coerente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La MCU e i viaggi nel tempo prima di Endgame