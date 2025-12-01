Arezzo, 1 dicembre 2025 – Scattano i lavori di manutenzione alle strade adiacenti alla scuola media Giorgio Vasari. Dalle 8:30 alle 19:00 di mercoledì 3 dicembre è prevista la chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti: nella rotatoria tra via Emilia-via Francesco Mochi-via Bernardo Dovizi, in via Emilia dall’incrocio con via della Chimera fino alla suddetta rotatoria, in via Francesco Mochi fino all’incrocio con via Vittorio Fossombroni, in via Bernardo Dovizi dalla rotatoria d’intersezione con via Tarlativiale Santa Margherita all’incrocio con largo Venezia. Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre dalle 8:30 alle 19:00 sono previsti il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Emilia dall’incrocio con via della Chimera alla rotatoria d’intersezione con via Bernardo Dovizivia Francesco Mochi e in quest’ultima fino all’incrocio con via Vittorio Fossombroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La manutenzione stradale tocca la zona di via Emilia/via Francesco Mochi/via Bernardo Dovizi