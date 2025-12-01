La Mantia Battisti Longhin | a Milano self service d’autore con gli chef per Gaza Il cibo non può essere un ricatto

Milano – Oltre le vite spezzate, oltre le macerie e le ceneri ci sono le storie di chi ha perso tutto e che ogni giorno ricomincia. Sono luci di speranza da proteggere e alimentare. Tra gli sfollati di Gaza, “ una bambina di 9 anni è triste perché non ha potuto portare con sé il suo diario” scappando dai bombardamenti. A chi le propone di scriverne uno nuovo risponde che “quello non era un normale quaderno: era il mio diario speciale”. Una donna racconta di aver dato alla luce il terzo figlio “in una scuola trasformata in rifugio. Pesava appena due chili e io mi sono sentita impotente”. Altri spiegano che”«i nostri bambini sono come fili d’erba”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Mantia, Battisti, Longhin: a Milano self service d’autore con gli chef per Gaza. “Il cibo non può essere un ricatto”

