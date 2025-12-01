La mano sulla culla | un remake che ha senso di esistere – Recensione
Caitlyn Morales, avvocatessa incinta del secondo figlio, incontra Polly Murphy quando assume il suo caso di sfratto. Dopo aver dato alla luce la piccola Josie e trovandosi sopraffatta nel gestire la carriera e la doppia maternità – ha già una figlia più grande, Emma – quando rincontra casualmente Polly durante una visita al mercato decide di assumerla come babysitter. In La mano sulla culla la ragazza comincia così a lavorare presso la famiglia e a trascorrere ore e ore con le bambine, guadagnandosi giorno dopo giorno la loro fiducia. Ma con lo scorrere del tempo Caitlyn inizia a notare delle stranezze nella nuova routine e comincia a sospettare che la nuova tata possa nascondere qualcosa di pericoloso per lei e per le persone che ama. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
