Quanto accaduto in Milan-Lazio – il contestato rigore non concesso all’ultimo minuto per braccio di Pavlovic – rappresenta un punto davvero basso per i fischietti italiani. Non tanto per la decisione, tutto sommato corretta. Ma per come è stata presa: davanti al monitor, l’arbitro Collu si è letteralmente inventato un fallo in attacco pur di non schierarsi, per non rischiare di sbagliare o dare torto ai colleghi che l’avevano richiamato al Var. Se avesse confermato la scelta iniziale tutti gli avrebbero fatto i complimenti. Se avesse dato il rigore, non sarebbe stato uno scandalo, considerato che comunque si trattava di un tocco netto e decisivo, per quanto oggettivamente involontario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mani della Federcalcio sugli arbitri allo sbando: l’indagine sul capo dell’Aia e le trame di Gravina