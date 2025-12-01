Terricciola, 1 dicembre 2025 - T erricciola e i suoi paesi si preparano a vivere la magia del Natale. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Palazzo comunale di via Roma, il sindaco Matteo Arcenni, il vicesindaco Elena Baldini Orlandini, l’assessore Adriano Carloni e il consigliere comunale Tristano Baldanzi - insieme a Claudio del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina e ai presidenti di alcune associazioni locali - hanno dato ufficialmente il via al “Natale a Terricciola 2025”. Un calendario ricco e diffuso di eventi pensati per grandi e piccini, cittadini, visitatori e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia del Natale avvolge Terricciola: eventi, luci e mercatini in tutto il territorio