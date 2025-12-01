La Lube in casa detta sempre legge Cuneo demolita a suon di ace
CUCINE LUBE 3 SAN BERNARDO CUNEO 0 CUCINE LUBE: Gargiulo 7, Loeppky 14, Boninfante 3, Nikolov 15, Bottolo 15, Tenorio 2, Balaso (L), Duflos-Rossi. N.E. D’heer, Orduna, Bisotto, Poriya, Kukartsev, Podrascanin. All. Medei. MA ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Copelli 2, Sedlacek 8, Zaytsev 2, Stefanovic 3, Baranowicz 1, Feral 12, Cavaccini (L), Bonomi, Oberto, Sala, Cattaneo. N.E. Codarin, Giraudo, Colasanti. All. Battocchio. Arbitri: Zanussi (Tv) e Saltalippi (Pg). Parziali: 25-20 (27’), 25-13 (20’), 25-18 (23’). Note: spettatori 2.787; Lube battute sbagliate 16, ace 13, muri 6, ricezione 63% (perfetta 33%), attacco 59%; Cuneo bs 10, ace 4, muri 3, 26 (12%), 36%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
