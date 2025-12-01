La lista stupri del Giulio Cesare | L’autore è un 14enne istigato dai ragazzi più grandi

L’autore della “Lista stupri” del liceo Giulio Cesare di Roma è un 14enne. Che è stato istigato da altri studenti più grandi. La lista è stata stilata sul muro del bagno dei maschi. Conteneva nomi e cognomi di otto ragazze e di un ragazzo. L’elenco è stato subito rimosso. Ora indaga la squadra mobile. La dirigente scolastica Paola Senesi sarà ascoltata in questura. Il Messaggero scrive che la pista seguita da chi indaga è quella di uno studente del IV ginnasio. Ritenuto «un ragazzo problematico», sarebbe stato spinto a scrivere quell’elenco sul muro da un gruppo di ragazzi più grandi. «Facilmente infiammabile». 🔗 Leggi su Open.online

