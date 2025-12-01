Quel volto, i lunghi capelli color platino e il look col cappello a tesa larga sono inconfondibili. Biba, al secolo Fabrizia Bonvicini ("l’età non la dico neanche al dottore") fa parte di una dinastia di negozianti che ha scritto la storia e cambiato le sorti del commercio di questa città: il padre Zeno trasformò vicolo Trivelli in una sorta di Carnaby Street reggiana ("mia madre mi svegliava all’alba, ’dai che dobbiamo prendere l’aereo per Parigi. "). Da quei viaggi nel cuore dell’Europa o a Londra arrivavano a Reggio carichi di capi iconici, colorati e alla moda, che nessuno aveva mai visto e che attiravano nel negozio ’Biba’, appunto (e in quelli che seguirono negli anni), clienti anche dalle città limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La leggenda di ’Biba’: "Il centro è irriconoscibile. Serve amore per ripartire"