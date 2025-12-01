La Lega e il finto dossier sulla ' ndrangheta costruito per infangare Salvini
L'ossessione spasmodica degli spioni per la Lega, così compulsiva da saccheggiare le banche dati alla ricerca di qualsiasi appiglio per attaccare Matteo Salvini. Dai 49 milioni passando per la Russia, fino all'ombra della 'ndrangheta sul Carroccio, attraverso una mole di file trafugati dall'exploit alle Politiche del 2018, che aveva consacrato Salvini come il leader più amato del centrodestra. Ciò che emerge dalle oltre 7mila pagine dell'inchiesta sul dossieraggio all'Antimafia, quel verminaio che si era instillato nel tempio sacro della legalità, delinea il più grande scandalo della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Toscana, Lega commissariata: al vertice ora c'è Andrea Crippa - facebook.com Vai su Facebook
Effetto Zaia in Veneto: Lega 36,28 per cento, il doppio di Fratelli d'Italia fermi a 18,69 Vai su X
La Lega e il finto dossier sulla 'ndrangheta: 159 file per costruire ad arte il fango contro Salvini - L’ossessione spasmodica degli spioni per la Lega, così compulsiva da saccheggiare le banche dati alla ricerca di qualsiasi appiglio per ... Da iltempo.it
’Ndrangheta, commissione bluff: zero dossier in 23 anni - Il nuovo MillenniuM – disponibile da domani venerdì 17 ottobre – parte da questo dato che non ha precedenti in Europa: appunto 200, tra parlamentari ... Riporta ilfattoquotidiano.it