Doccia fredda per la Juventus che perde Dusan Vlahovic a causa di una lesione di primo grado agli adduttori rimediata in occasione dell’ultimo match di campionato con il Cagliari. Un guaio non da poco per il tecnico bianconero Luciano Spalletti che non avrà a disposizione l’attaccante più prolifico in rosa per almeno due mesi. LA JUVENTUS PERDE VLAHOVIC: IL COMUNICATO UFFICIALE L’attaccante si è sottoposto agli esami strumentali due giorni dopo l’infortunio all’adduttore della gamba sinistra. Il club bianconero, tramite il suo sito ufficiale, ha diramato il bollettino medico: “ In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologic i presso il JMedical. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - La Juventus perde Vlahovic: lesione di alto grado per il serbo e due mesi di stop