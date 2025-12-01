la italfimet al meeting internazionale material preview

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Il mondo della moda a confronto a Material Preview. Il meeting internazionale dedicato al settore della pelle, in programma mercoledì 3 dicembre al Centro Rogers di Scandicci, vedrà la presenza anche della Italfimet di Monte San Savino che avrà il compito di rappresentare gli sviluppi della galvanica per perseguire finiture dei metalli preziosi sempre più orientate verso criteri di innovazione, sostenibilità e sicurezza. L’evento rinnoverà una vetrina per il “saper fare” espresso dalle principali aziende italiane ed estere del comparto della moda, offrendo un’occasione di incontro tra produttori, accessoristi e brand per condividere soluzioni tecniche e progettuali capaci di rispondere alle evoluzioni del mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

