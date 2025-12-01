La grottesca scoperta dei finanzieri all’aeroporto di Palermo | Si vedevano i denti Che cosa c’era nella borsa di un viaggiatore da Bangkok – Il video
Anche per i cani dell’unità cinofila della Guardia di finanza in servizio all’aeroporto di Palermo c’era qualcosa che non andava in quella valigia arrivata da molto lontano. La stessa sagoma un po’ anomala ha fatto sobbalzare davanti agli schermi i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli. Quell’oggetto aveva fatto parecchia strada: partito da Bangkok, era arrivato in Sicilia passando per Roma Fiumicino. Quando i finanzieri della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno ispezionato il bagaglio di un passeggero palermitano, si sono trovati davanti la testa essiccata di un coccodrillo della specie crocodylia sp “, in via d’estinzione. 🔗 Leggi su Open.online
