La gravidanza a rischio fa riavvicinare le famiglie Aslanbey e Sadoglu Hazar perdona Azize ma non mancano le vendette trasversali

D opo tanto dolore, si intravede uno spiraglio di serenità per i protagonisti di Hercai, costretti a fare i conti con un destino avverso. La nuova puntata della serie turca va in onda stasera alle 21.30 su Real Time e dà il via a un nuovo ciclo per le famiglie Aslanbey e Sadoglu: Reyyan non può più custodire il proprio segreto e ognuno prova a starle vicino come meglio può. Non mancano i nemici da cui difendersi, ma non tutti riescono a mentire senza essere scoperti. “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › “Hercai”, nella nuova puntata di stasera Miran scopre il segreto di Reyyan, Firat e Zeynep si sposano Hercai, anticipazioni 1 dicembre 2025: puntata stasera Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La gravidanza a rischio fa riavvicinare le famiglie Aslanbey e Sadoglu, Hazar perdona Azize, ma non mancano le vendette trasversali

Leggi anche questi approfondimenti

L’acido folico (vitamina B9) è una vitamina essenziale del gruppo B, diventa cruciale nelle primissime settimane di gravidanza, spesso prima ancora che una donna sappia di esserlo. Perché è così importante in gravidanza? Riduce il rischio di malformazion - facebook.com Vai su Facebook

Fatto con moderazione lo sport in gravidanza riduce gonfiore e rischio di diabete gestazionale. Vanno preferite però attività aerobiche più dolci, con meno rischi di traumi o cadute. È bene comunque consultare sempre il proprio medico. Vai su X

Cosa si intende per gravidanza a rischio e cosa non fare - La gravidanza a rischio richiede riposo e attenzioni, quindi la futura mamma deve seguire le indicazioni fornite dal ginecologo. Da bimbisaniebelli.it

Gravidanza a rischio. Sesso sotto controllo: il vademecum - Nelle gravidanze a rischio o quando sono presenti malattie concomitanti durante la gestazione, è opportuno seguire alcune raccomandazioni che limitano l’attività sessuale. Riporta quotidianosanita.it

In ospedale per gravidanza a rischio, trova foto di un bebè di 66 anni fa: “Ha portato fortuna, cerco il proprietario” - "Durante la gravidanza ho avuto alcuni gravi complicazioni e sono stata ricoverata. Lo riporta fanpage.it

“L’uso del paracetamolo in gravidanza non aumenta il rischio autismo o Adhd”, lo studio che smentisce Trump - Non ci sono prove scientifiche che colleghino l’uso del paracetamolo in gravidanza a un aumento del rischio di autismo o disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini. Secondo ilfattoquotidiano.it

Gravidanza. Rischio complicanze nel parto con eccessivo aumento peso - Le donne che acquistano più peso rispetto a quello consigliato in gravidanza potrebbero avere maggiori probabilità di gravi complicanze durante il parto. Secondo quotidianosanita.it

Paracetamolo, è sicuro usarlo in gravidanza? La ricerca scientifica smonta l’allarme lanciato da Donald Trump sul rischio autismo - Quando il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato pubblicamente che l’uso di paracetamolo in gravidanza sarebbe collegato a un aumento dei casi di autismo nei bambini, la notizia ha fatto ... Secondo vanityfair.it