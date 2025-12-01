La grande scultura contro la violenza sulle donne alla casa di cura Giovanni XXIII

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la scultura "Passo di donna" dello scultore veneziano Giorgio Bortoli è stata esposta all'ingresso della casa di cura "Giovanni XXIII" a Monastier di Treviso.

