La Ginecologa risponde Da quando iniziare i controlli ginecologici?
C ara Dottoressa, da quando è giusto iniziare i controlli ginecologici? Ho una figlia di 15 anni. Grazie, Juliette Lo psicologo: «Gli adulti faticano ad ascoltare le emozioni degli adolescenti» X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bimbisani&Belli. . Tube chiuse: è possibile che inizi comunque una gravidanza? Ci risponde la ginecologa Piloni. #tubechiuse #tube #gravidanza #gravidanzaextrauterina #ginecologa #stefaniapiloni #bimbisaniebelli - facebook.com Vai su Facebook
La Ginecologa risponde. Il dolore durante i rapporti è segno di qualcosa di grave? Vai su X
La Ginecologa risponde. Quali esami fare a 38 anni prima di una gravidanza? - La Ginecologa Monica Calcagni risponde alla lettrice a proposito degli esami da fare a 38 anni prima di cercare una gravidanza ... Lo riporta iodonna.it
La Ginecologa risponde. Come spiegare alle bambine le prime mestruazioni? - Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Da iodonna.it