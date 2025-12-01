C ara Dottoressa, da quando è giusto iniziare i controlli ginecologici? Ho una figlia di 15 anni. Grazie, Juliette Lo psicologo: «Gli adulti faticano ad ascoltare le emozioni degli adolescenti» X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. Da quando iniziare i controlli ginecologici?