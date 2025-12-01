La Germania non vuole più il blocco delle auto a motore termico
Il dietrofront di Berlino per evitare di finire cannibalizzati dalla Cina. La trappola dei licenziamenti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Bundesliga : In Germania al 94 minuto dì gioco importante vittoria dell' Amburgo che batte lo Stoccarda, in piena zona Europa, per 2-1 grazie al goal partita del portoghese Viera . Amburgo che dopo la promozione dello scorso anno, vuole la salvezza, se - facebook.com Vai su Facebook
Germania, allarme Pil: il blocco dei chip può portare alla terza recessione. Alta tensione con la Cina - I numeri del governo Merz per quanto riguarda la produzione industriale e anche il reparto auto stanno migliorando, ma a ... Segnala affaritaliani.it
MARKET DRIVER: Germania, sventata minoranza di blocco (AllianceBernstein) - "Come previsto, gli elettori in Germania hanno optato per il partito di opposizione: Friedrich Merz, leader di Cdu/csu, diventerà quindi il nuovo Cancelliere, e spetterà a lui il ... milanofinanza.it scrive