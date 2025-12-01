La forza di una donna raddoppia | da oggi lunedì 1° dicembre la soap turca avrà la seconda parte
A partire da oggi, lunedì 1° dicembre, La forza di una donna (Kadin) raddoppia su Canale 5. La serie tv turca, oltre al consueto orario, tornerà con nuovi episodi anche con la seconda parte intorno alle 18:0018:30. Doppio turno per La forza di una donna, la soap turca di Canale 5. La dizi turca con Özge Özpirinçci ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano, e i vertici Mediaset hanno deciso di dare alla serie più ampio spazio nel palinsesto di Canale 5. A partire da oggi, lunedì 1° dicembre, la serie non solo continuerà ad andare in onda nel consueto slot pomeridiano dalle 16:05 alle 16:25 circa, ma avrà anche una seconda parte intorno alle 18:0018:30. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
