La Forza di una Donna Mediaset da oggi cambia tutto | la decisione di Pier Silvio
Da oggi Mediaset rivoluziona il palinsesto pomeridiano per La forza di una donna, una delle soap di maggior successo del momento. La serie turca, amata da molti per la sua storia intensa e commovente, non seguirà più l'assetto consueto: il dirigente di rete Pier Silvio Berlusconi ha deciso un cambiamento radicale — una scelta pensata per dare alla vicenda di Bahar, di Sarp e degli altri protagonisti uno spazio più stabile e ampio. La decisione nasce dagli ascolti: la soap negli ultimi tempi ha registrato cifre impressionanti, con oltre 2 milioni di spettatori ogni pomeriggio e picchi di share attorno al 30%.
