La Forza di una Donna cambia slot | orario ritoccato dal lunedì al venerdì e sabato in versione ridotta Cosa succede

Il pomeriggio di Canale 5 continua a rimodellarsi attorno alle sue soap turche di punta, e La forza di una donna è tra i titoli più interessati dai cambiamenti di palinsesto. A partire dagli ultimi aggiornamenti, la serie mantiene la sua collocazione dal lunedì al venerdì nel consueto blocco pomeridiano, ma con un orario leggermente ritoccato per integrarsi meglio con la presenza di Forbidden Fruit e con gli altri appuntamenti quotidiani della rete. La soap resta quindi stabile nei giorni feriali, confermando la sua centralità nel daytime. L'intervento più significativo riguarda però il weekend: il sabato pomeriggio, infatti, La forza di una donna viene proposta in versione ridotta, con un episodio dalla durata più contenuta rispetto ai giorni infrasettimanali.