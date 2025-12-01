La forza di una donna anticipazioni 2 Dicembre 2025 ore 16 | 05 e 18 | 10

? Episodio delle 16:05 Leyla, sempre più preoccupata per la fragile salute di Piril, assiste a un momento drammatico e decide di agire di nascosto: contatta Suat, rivelandogli che la figlia ha ingerito dei farmaci nel tentativo di togliersi la vita. La notizia scuote profondamente Suat, che senza esitazioni si mette in viaggio insieme a Munir verso la casa in montagna, determinato a riportare Piril e i bambini al sicuro. Intanto, Emre cerca di alleggerire le tensioni proponendo a Ceyda una cena fuori, sperando di regalarle un po’ di serenità. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

