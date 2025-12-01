la firenze marathon si colora di sannio con gli amatori podismo benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto C’era anche una macchia blu, un pezzo di Sannio, tra i ventimila che hanno preso parte alla Maratona di Firenze, la competizione sulla distanza di 42 km, che si è tenuta ieri nel capoluogo toscano. Un fiume di persone che hanno dato vita alla manifestazione che ha chiuso il mese di novembre nel segno della competizione e dello sport. E tra queste ventimila persone e più, c’era anche la compagine degli Amatori Podismo Benevento che hanno portato a termine la distanza con grande soddisfazione e con un risultato lusinghiero. Domenico Russo, Antonello Piramide, Gianni Colandrea, Amelio Speltra e Flavio Castaldo, i cinque sanniti che hanno preso parte a questa 41esima edizione della Firenze Marathon che ha visto ai nastri di partenza atleti di un certo rilievo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

