Il consueto "assalto" di mezzogiorno per la distribuzione gratuita di polenta e gorgonzola, bancarelle e stand in tutta la zona centrale, concerti, mostre ed eventi a latere, storia locale e visite guidate, eventi sportivi e giochi per i bambini, adrenalina in zona naviglio con zip line e muro da arrampicata: fra gusto, tradizione e novità cala il sipario sull’edizione numero 241 della Fiera di Santa Caterina, una delle più antiche e amate della Martesana. Due giorni ininterrotti di bagno di folla e iniziative: fra le altre, il tributo a De Andrè in sala Argentia, le esibizioni di Corpo bandistico e Fanfara dei bersaglieri, le visite guidate a cura dell’associazione Concordiola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fiera di Santa Caterina. Grande folla e polenta per tutti