La Fiamma Olimpica arriva ad Ancona e provincia Quando come e dove vederla

ANCONA – La Fiamma Olimpica, simbolo universale dello spirito dei Giochi Olimpici, attraverserà le Marche il 4 e 5 gennaio 2026.Questa mattina, nella Sala Raffaello della Regione Marche ad Ancona, si è tenuta la presentazione ufficiale del suo passaggio in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

