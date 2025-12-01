La Fiamma Olimpica arriva ad Ancona e provincia Quando come e dove vederla

Anconatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La Fiamma Olimpica, simbolo universale dello spirito dei Giochi Olimpici, attraverserà le Marche il 4 e 5 gennaio 2026.Questa mattina, nella Sala Raffaello della Regione Marche ad Ancona, si è tenuta la presentazione ufficiale del suo passaggio in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

