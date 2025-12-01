La FDA ferma i test sull’amianto nei cosmetici | stop firmato da Kennedy Jr polemiche negli USA
Robert F. Kennedy Jr ha firmato il documento della FDA che ritira una norma proposta per rendere obbligatorio il test per l’amianto nei cosmetici a base di talco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
