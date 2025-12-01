La FDA ferma i test sull’amianto nei cosmetici | stop firmato da Kennedy Jr polemiche negli USA

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert F. Kennedy Jr ha firmato il documento della FDA che ritira una norma proposta per rendere obbligatorio il test per l’amianto nei cosmetici a base di talco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

fda ferma test sull8217amiantoLa FDA ferma i test sull’amianto nei cosmetici: stop firmato da Kennedy Jr, polemiche negli USA - Kennedy Jr ha firmato il documento della FDA che ritira una norma proposta per rendere obbligatorio il test per l’amianto nei cosmetici a base ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fda Ferma Test Sull8217amianto