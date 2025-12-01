La famiglia nel bosco le carte della difesa | casa ristrutturata e testimonianze degli amici rurali

E’ stata depositata venerdì scorso l’opposizione all’ordinanza di allontanamento dei figli. I nuovi avvocati vogliono indicare i passi fatti dai Travellion-Birmingham, esibire il certificato scolastico e dimostrare che i piccoli “hanno rapporti con i coetanei”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La famiglia nel bosco, le carte della difesa: casa ristrutturata e testimonianze degli amici rurali

