La famiglia nel bosco e il ricorso urgente Il piano in 6 punti per riprendersi i figli | le promesse sul bagno e il caos mediatico

Sono sei i punti su cui si basa il ricorso depositato dai nuovi legali difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmigham, i due genitori della ormai nota famiglia nel bosco, contro l’ordinanza del tribunale dei minorenni dell’Aquila che ha disposto l’ allontanamento dei tre figli della coppia. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno avanzato una richiesta procedurale d’urgenza per chiedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento e consentire, quindi, a Nathan e Catherine di riabbracciare i propri figli. La richiesta fatta ai giudici è di intervenire immediatamente, prima ancora di fissare l’udienza dibattimentale, per interrompere quello che i legali ritengono sia un trauma sia per i tre bambini che per i genitori. 🔗 Leggi su Open.online

