La direttrice del Conservatorio | Imparare la musica dà gioia Ecco i progetti di rinnovamento

Franchella Annamaria Maggese, direttrice del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, protagonista, con i suoi allieve e allievi, della festa di oggi al Ridotto del Comunale. Ormai è entrata nel vivo del suo secondo mandato da direttrice del conservatorio. Che significa dirigere un conservatorio? "I conservatori di musica stanno attraversando la fase finale di un'ultraventennale riforma che li ha proiettati verso il modello universitario e verso una sempre maggiore autonomia. Il processo è però lento, faticoso e rallentato da resistenze connaturate al sistema stesso, che lo rendono a volte impermeabile ai velocissimi cambiamenti sociali e generazionali.

