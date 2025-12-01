La curiosità La cinquina al Bari entra nella storia Quinta vittoria più larga in casa

Una ’manita’ al Carlo Castellani-Computer Gross Arena non si vedeva dal 17 gennaio 2021. Sono passati oltre quattro anni, quindi, da quel 5-0 rifilato alla Salernitana sempre in Serie B. Curiosamente anche in quella circostanza, come sabato scorso contro il Bari, andarono a segno cinque giocatori diversi: Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri. Altra analogia? Sulla panchina sedeva sempre Alessio Dionisi. Il tecnico amiatino ha quindi messo la firma su due delle cinque vittorie casalinghe con maggior scartato, tra A e B, della storia azzurra. Le altre tre cinquine furono centrate contro Juve Stabia, Ancona e Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

